رئيس الإنجيلية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق استدعاء لقيم العيش المشترك

أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، وتهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، واستدعاء لقيم العيش المشترك بالمنطقة.وقال رئيس الإنجيلية: "هناك عدة مستويات من المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق القيادات الدينية، ومن أهمها طرق استدعاء وتأصيل القيم الإنسانية، وممارستها كواقع حي يومي يتحرك على أرض الواقع في نطاقه واتساعه الجغرافي، داخل المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يقوم به قداسة البابا فرنسيس".