البحرين تدين إطلاق الحوثي 6 طائرات مسيرة ضد السعودية

أدانت مملكة البحرين، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ست طائرات مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين الآمنين والمناطق والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، عن تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار، مشيرًا إلى أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.وأكد المالكي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.