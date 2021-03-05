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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شحاته أبو زيد: بيع مياه الري للفلاحين شائعة خبيثة تستهدف النيل من الوطن

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:08 م
الري
الري
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الصناعة، إن استمرار ترويج الإشاعة الكاذبة الخبيثة حول نية الحكومة بيع مياه الري للفلاحين في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، يستهدف النيل من الوطن، وإثارة بلبلة عارمة في صفوف ملايين الفلاحين المصريين على غير الحقيقة.

وأكد "أبوزيد" خلال تصريحات له اليوم، أنه لا صحة على الإطلاق لبيع مياه الري للمزارعين، ولكن ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، وبما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.

وشدد أمين سر الصناعة، أن الهدف الرئيسي للمشروع تحقيق الأمن المائي، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة وليس له أي علاقة ببيع المياه.

وقال أبو زيد، إن الدولة وخلال السنوات الأخيرة وبتوجيهات واضحة من الرئيس السيسي، وجهت كامل الجهد للزراعة المصرية وهو ما انعكس في زيادة الصادرات من الخضر والفاكهة للخارج وزيادة استصلاح الأراضي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.

وشدد عضو مجلس النواب، أن كل هذه الإنجازات وغيرها تستثير، الحاقدون على الوطن وتدفعهم لإطلاق مثل هذه الشائعات.

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