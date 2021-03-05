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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إعطاء 63ر2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:20 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 63ر2مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك حتى اليوم الجمعة.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 104 آلاف و685 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق المكسيك 1ر5 سنة لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك منذ نحو 11 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 11ر2 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 188 ألفا و866 حالة وفاة، وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في المكسيك منذ عام وسبعة أيام.

ويشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى مسألة تقديرية وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في دولة ما، سواء كان من جرعة أو جرعتين.

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