الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بعزبة الطرفاية في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 300 م٢، تبرع أحد المواطنين الواقعة بعزبة الطرفاية قرية أبو الخاوي بكوم شريك بمركز كوم حمادة.وأكد محافظ البحيرة أن ذلك يأتي استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أنه من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والالتزام بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحيطة بتلك المساحة دون أى تعديات.