محمد منير يطرح أغنية «زوق» من ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الكينج محمد منير أحدث أغنياته، منذ قليل، بعنوان "زوق"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وتعتبر أغنية "زوق" إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "باب الجمال"، وهي من كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع موسيقي رومان بونكا، وميكساج وماستر أسامة الهندي.وتم التسجيل داخل ستوديو فنون، تحت إشراف مهندس الصوت خالد محسب، والأغنية من توزيع شركة قنوات.