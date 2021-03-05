رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بينها «عينان خضراوان».. روايات عالمية وعربية رصدت مآسي الإناث

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:52 م
عينان خضراوان
عينان خضراوان
ايهاب مصطفى
طباعة
العديد من الروايات جسدت معاناة الأنثى ولكن روايات قليلة هي التي كتبت عن قصص حقيقية لإناث عانين في دولهن على المستويين العالمي والعربي، وفي هذا التقرير نرصد أربع روايات أجنبية وعربية انطلقن ليناقشن سيرة الأنثى المعذبة من خلال قصص حقيقية اتكأ عليها أصحابها.

يوميات فتاة صغيرة.. آن فرانك

مذكرات آن فرانك أو يوميات فتاة صغيرة هو كتاب يرصد مجموعة من الكتابات باللغة الهولندية المدونة في شكل يوميات من طرف الكاتبة الألمانية آن فرانك بينما كانت مختبئة لمدة عامين رفقة عائلتها وأربعة من أصدقائها إبان الاحتلال النازي لهولندا، وتصف فيه آن من خلال يومياتها العذاب الذي لاحقها فظهرت كتابتها صادقة ليوزع الكتاب ويصبح من أكثر الكتب تأثيرا.

حصلت آن فرانك على دفتر مذكراتها يوم 12 يونيو 1942 لتبدأ الكتابة فيه في نفس اليوم إلى يوم الثلاثاء 1 أغسطس 1944 تاريخ توقفها إثر إلقاء القبض عليها وكل من معها في 4 أغسطس 1944. توفيت آن متأثرة بمرض التيفوس في معسكر بيرغن بيلسن عام 1945.

محبوبة.. توني موريسون

رواية محبوبة للكاتبة الأمريكية توني موريسون استوحتها من قصة زنجية أمريكية ذات أصول أفريقية تدعى مارجريت جارنر، والتي كانت واحدة ممن هربوا من العنصرية في الجنوب الأمريكي في نهاية عام 1856، لتستقر بعد ذلك في أوهايو - الدولة الحرة آنذاك، وبعد مرور 28 يوما حضر جماعة من الرجال لاسترداد سيث وأطفالها بموجب قانون الرقيق الهارب في عام 1850 الذي يعطي مالكي الرقيق الحق في تعقب الهاربين خارج حدود البلاد، وهو ما دفع سيث أن تفضل ذبح طفلتها ذات العامين على أن تسمح لهم بأخذها مجددا إلى مزارع العبودية في كنتاكي، وهو المكان الذي لاذت بالفرار منه، وبعد سنوات تردد شبح ابنتها التي كانت تدعى محبوبة لتطارد ضمير سيث في منزلها الواقع على طريق بلوستون 142 في سينسيناتي- أوهايو.

عينان خضراوان.. حامد الناظر

وفي الشأن العربي هناك الكثير من الروايات التي رصدت معاناة الأنثى في العالم العربي، ومنها رواية "عينان خضراوان" للروائي حامد الناظر والتي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر، والتي صدرت عن دار التنوير.

يتتبع الناظر حكاية "مريم يحيي إبراهيم"، والتي صدر ضدها حكم قضائي بالإعدام لاعتناقها المسيحية، ومن ثم طلبت المحكمة منها التراجع عن اعتناق المسيحية والعودة إلى الإسلام، ووجّهت لها أيضًا تهمة الزنا لزواجها من رجل مسيحي.

ويرصد الناظر فيها مأساة البنت من خلال شخصية عرفة وتحولاتها ومعناتها العظيمة.


ما لم تروه ريحانة.. أدهم العبودي

وآخر ما تم تناوله في هذا الصدد هو رواية "ما لم تروه ريحانة" والتي صدرت عن دار إبييدي، وفيها يتتبع الروائي أدهم العبودي طبيعة المجتمع الإيراني من الداخل وتسليط الضوء على المتغيرات والملابسات التي أدت في النهاية لإعدام فتاة لم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها لأنّها فتاة سنيّة اتّهمت بقتل ضابط استخبارات إيراني شيعي، ولم يساندها داخل المجتمع الإيراني، إلّا قلّة من المؤمنين بحقوق الإنسان.

وتتبع الرواية رحلة ريحانة جباري عبر السجون الإيرانية وما تخلّل رحلتها تلك من مصاعب.

موضوعات متعلقة

رسميًا.. محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن مالكًا لقناة «المحور»

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

مصرع 18 وإصابة 5 في حادث مروع بالجيزة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

بينها «عينان خضراوان».. روايات عالمية وعربية رصدت مآسي الإناث

غدًا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية