هولندا: 32 وفاة و4 آلاف و727 إصابة بكورونا

سجل معهد الصحة العامة الهولندي، الجمعة، 32 حالة وفاة و4 آلاف و727 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى هولندا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة (نذرلاندس تايمز) عن بيانات المعهد، ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في هولندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 15 ألفا و762 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونا و110 آلاف و213 إصابة.

وأوضحت بيانات المعهد تقديم مليون و527 ألفا و14 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا" منذ بدء عملية التطعيم قبل شهرين وحتى اليوم، من بينها 56 ألفا و391 جرعة جرى تقديمها خلال اليوم الأخير.