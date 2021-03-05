«فعالية لقاح كورونا».. 86% وقاية و99% أجسام مضادة (إنفوجراف)

بدأت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وفق خطة إجراءات محددة.يأتي كبار السن والحالات لمرضية من أصحاب الأمراض المزمنة على رأس الأولويات، فيما أدخلت وزارة الصحة فئات أخرى ضمن الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.ومع انطلاق عملية تطعيم المواطنين، ترصد "الدستور" بالأرقام مدى فعالية اللقاح المضاد للفيروس، ومعدلات الوقاية من العدوى.وأثبت اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد 19" فعالية كبيرة، وارتفع معدل الوقاية من الإصابة بالفيروس إلى 86%، ويصل معدل إنتاج الأجسام المضادة إلى حوالي 99%، أما فيما يخص الوقاية فتصل نسبة الوقاية من الفيروس والوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة إلى 100%، وفق التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة والسكان.وتعد الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو التي أجرت عمليات خطيرة مثل عمليات القلب المفتوح بالإضافة إلى مرضى الكلى والسرطان والكبد والضغط والسكر، فيما بدأت عملية تلقيح المواطنين باللقاح داخل عدد من المنشآت الطبية والمراكز.