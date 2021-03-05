تطهير مجمع المحاكم وإدارة المرور بمطروح لمواجهة كورونا

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تطهير وتعقيم مجمع محاكم مطروح وإدارة المرور وعدد من المدارس تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد جاب الله على استمرار الجهود في تعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والمنشآت الشرطية والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات للقضاء على كوفيد 19.وتابع أنه تم رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا والسيارات القادمة للمدينة.