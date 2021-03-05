حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في حي وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة شاملة بشوارع محرم بك، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والحواجز، واللافتات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظواهر.وتوجهت الحملة إلى شوارع: «محرم بك، ميدان الرصافة، جرين، منشأ، قنال السويس، بوالينو، الإسكندراني، وايزيس»: وتم خلالها رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والفروشات والتحفظ عليها، وضبط ٢٠ من حالات الإشغالات.كما تم رفع وإزالة كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والأحجار والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور، فضلًا عن رفع وإزالة ١٥ من اللافتات القماشية والبانرات المخالفة.جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، واستمرار الحملات، لعدم عودة الإشغالات.