محافظ الفيوم يستجيب لطلب مواطنة ويوجه بتوفير فرصة عمل لنجلها

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة بوسط مدينة الفيوم، بحضور الجهاز التنفيذي لمجلس مدينة الفيوم، ورؤساء الأحياء، وشرطة المرافق والمرور.أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة شملت رفع الإشغالات بشارع الجمهورية بداية من ميدان السواقي، مرورًا بكوبري السنترال وكوبري مرزبان، ومنطقة السهراية، وميدان الشيخ سالم، وكوبري المبيضة، والصوفي، فضلًا عن رفع أعمال تراكمات القمامة بتلك المناطق، وكذا الباعة الجائلين في عدد من الشوارع.خلال الحملة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة، وتنفيذ حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات، وتكثيف المرور على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل.وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ، استمع من رؤساء الأحياء، عن عدد عمال النظافة، وتوزيعهم بالإحياء، وحالة المعدات، موجهًا بضرورة الاستفادة من الأماكن المفتوحة وغير المستغلة لعمل مشروعات للشباب، ومراجعة الإعلانات وإزالة المخالف منها، وعقود المحلات المؤجرة، لتعظيم الإيرادات.كما التقى محافظ الفيوم خلال الجولة بمواطنة طلبت توفير وظيفة لنجلها وتوفير مساعدة، حيث وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل لنجلها وتوفير مساعدة عاجلة لها.