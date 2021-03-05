كواليس تصوير «شقة 6» لـ روبى (صور)

يواصل صناع مسلسل "شقة ٦" تصوير مشاهد المسلسل الذى يعرض في موسم رمضان المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.المسلسل ينتمي لنوعية الرعب التشويقي ويتكون من ١٥ حلقة، ولكن شكل الرعب في العمل سيكون جديدا ومختلفا على المشاهد، حيث تخوض بطلة العمل خلال الأحداث تجربة غير اعتيادية مع عوالم خارقة للطبيعة تؤدي بها للوصول إلى مجموعة من الحقائق ستغير في مسار حياتها ومسار الشخصيات حولها.المسلسل بطولة "روبي" ومجموعة من النجوم "صلاح عبد الله، أحمد حاتم، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة"، ومن تأليف كل من سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.