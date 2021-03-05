يسرى عبيد يكتب: بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد.. هل تجهز أمريكا لرد عسكرى؟

بعدما قامت الولايات المتحدة بالهجوم على مواقع لميليشيات عراقية موالية لإيران قرب الحدود السورية الأسبوع الماضى ردت الجماعات بهجوم صاروخى بـ10 قذائف على قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار غربى العراق التى تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى مما أدى لمقتل أمريكى وإصابة آخرين.. وبالتالى أصبحت الأمور بين الدولتين تخضع لنظرية الفعل ورد الفعل..لا أحد يعلم من سيكسب لعبة القط والفار الدائرة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول العودة للاتفاق النووى الموقع عام ٢٠١٥ بين القوى الكبرى وإيران فيما عرف وقتها باتفاق ٥+١ والذى انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.. كلا الطرفين لا يريد أن يقدم أى تنازل للآخر.. ويريد حفظ ماء وجهه أمام العالم.. فطهران تقول إنها لن تعود لتنفيذ التزاماتها فى الاتفاق النووى إلا بعد رفع كامل العقوبات التى أعادت فرضها إدارة ترامب بعد الانسحاب.. واشنطن تقول إنها لن تعود للاتفاق إلا بعد عودة إيران إليه.. وهكذا يرفض كل منهما إعطاء نصر سياسى ودبلوماسى للطرف الآخر.. التطورات الأخيرة تعطى بعض الدلالات أن إيران تتجه لتحقيق هذا النصر.. فالولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن بأنها ألغت قرار ترامب بإعادة فرض العقوبات على إيران.. وأعلنت واشنطن أنها ستتخذ طريق الدبلوماسية للتعامل مع هذا الملف وإنهاء الضغوط القصوى على طهران التى فرضتها إدارة ترامب.. وأبدت استعدادها للعودة للاتفاق بعد التشاور مع الأوروبيين.. طهران تتمتع بنفس طويل فى التعامل مع مثل هكذا عقوبات.. فاتفاق ٢٠١٥ استغرق سنوات حتى تم التوصل إليه.. بالإضافة إلى أن الإيرانيين يعلمون تماما أنهم نجحوا فى الصمود أمام الإدارة الأمريكية السابقة التى رغم فرض العقوبات التى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيرانى وبالتالى فإنه مهما حدث فلن تتعرض إيران لمثل ما تعرضت له فى السابق.. وهو ما يفطن إليه القادة الإيرانيون جيدا.. فهم يعلمون أن أقطاب الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسهم بايدن مازالوا يتخبطون وليست لديهم رؤية واضحة قاطعة للتعامل مع بعض ملفات الشرق الأوسط.. لذلك سيتمسكون بموقفهم حتى تخطو واشنطن الخطوة الأولى بالعودة للاتفاق ورفع العقوبات.. والدليل وقف العمل بالبروتوكول الإضافى الذى يسمح بالتفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية تلبية لقرار البرلمان الإيرانى المتعلق بهذا الأمر ردا على اغتيال إسرائيل العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زادة نوفمبر الماضى.. وهو قرار عواقبه خطيرة على الاتفاق النووى، لأنه جعل البرنامج النووى الإيرانى بعيد عن المراقبة الدولية المفاجئة، وبالتالى من الممكن أن ترفع طهران تخصيب اليورانيوم لنسب تسمح لها بإنتاج قنبلة نووية فى أقرب وقت، وهو ما اعترف به بعض المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكى الجديد بلينكن، الذى قال إن إيران على بعد شهور قليلة من إنتاج قنبلة نووية.. واشنطن تطالب بإشراك حلفائها الخليجيين وإسرائيل فى المباحثات حول تعديل الاتفاق النووى بحيث يشمل البرنامج الصاروخى الباليستى الإيرانى الذى قطعت فيه إيران شوطا كبيرا وأنشطة ايران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة عن طريق دعم حلفائها فى المنطقة مثل الحشد الشعبى العراقى وحزب الله اللبنانى والحوثيين فى اليمن.. بالإضافة لضمان مصالح حلفاء الولايات المتحدة وأمنهم فى المنطقة والخليج، لا سيما بشأن ضمان تدفق النفط عبر الممرات البحرية الدولية من دون أى ضغط إيرانى محتمل. وحول ذلك تطرح إيران منذ أكثر من سنة مشروع حماية الخليج من خلال دُولِه، وهذا مقترح لإخلاء المنطقة من النفوذ الأمريكى، ومن المستحيل أن يتم من دون استقرار كامل فى العلاقات بين السعودية وإيران.المرشد الإيرانى الأعلى فى إيران على خامنئى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى السياسة الخارجية والأمنية الإيرانية أعلن قبل شهر أن طهران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخى ولن تتخلى عن حلفائها فى المنطقة، وبالتالى فقد أغلق خامنئى الباب أمام محاولات واشنطن وحلفائها تعديل الاتفاق النووى.. العملية إذن عض أصابع من الطرفين.. من إذن سيفرض كلمته على الآخر.. الإيرانيون أم الأمريكيون وحلفاؤهم.. من سيجعل الطرف الآخر يقول "أى" أولا.. ربما يفعلها حكام الملالى بحسب المعطيات، ولكن هل تقبل القوة الأكبر فى العالم أن تظهر بمظهر العاجز عن مواجهة دولة- بحسب الأرقام- لا تضاهيها عسكريا ولا اقتصاديا، خاصة بعدما أظهرت تحديا كبيرا للولايات المتحدة وحلفائها عن طريق توجيه ضربات صاروخية لمواقعها فى العراق تارة ورفض الجلوس معها للتفاوض حول العودة للاتفاق النووى تارة أخرى.. من سيجبر الطرف الآخر على الخضوع له والانصياع لإرادته سيكون قد كسب جولة في المعركة المحتدمة بينهما.