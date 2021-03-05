بعد اعتماده.. قصة لقاح كورونا الذي بدأت الدولة في توزيعه

تعمل الحكومة حاليًا على تأمين أكبر قدر من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، من جميع المصانع والشركات، بعد أن تم اعتماد المصل الخاص به من هيئة الدواء المصرية.أطلقت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا لتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وسيتم العمل على زيادة أعداد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاحات المختلفة خلال الفترة المقبلة.يذكر أن مصر هى أول الدول التي بدأت في حملة التطعيم باللقاحات داخل أفريقيا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم باللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة، فقد تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية يوم 24 يناير الماضى من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، وتوالى بعد ذلك تطعيم الأطقم الطبية الراغبين فى الحصول على اللقاح داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم المستشفيات التى تستقبل مصابى الفيروس، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.وفي سياق ذلك يجيب "الدستور" على ما قصة اللقاح الذي سيتم توزيعه على المصابين بالفيروس خلال الفترة الحالية؟ وهل هو عقار آمن أم لا؟ فتلك هي الأسئلة التي دارت في أذهان المواطنين فور إعلان وزارة الصحة لبدء حملة التوزيع على الفئات المستهدفة.الدكتور أمجد الحداد، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أكد أن لقاح سينوفارم مصنع بالطريقة التقليدية، وبالتالي لا يوجد له آثار جانبية، قائلا إن نتائج تجاربه للقاح تمنح الأمل للسيطرة على الفيروس، كما بينت سلامته وإمكانية تلقيه دون خوف.وأضاف «الحداد» في تصريح لـ"الدستور" أن آلية التوزيع المعتمدة في مصر، تشمل الفئات التي لديها فرص أعلى للإصابة بفيروس كورونا، والتي تأتي في مقدمتها الأطباء والممرضون وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة.وأكد استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنه بعد تلقي تلك الفئات للقاح، فإن عدد الوفيات سيتراجع بشكل ملحوظ، منوها بأن الموجة الثانية لكورونا تعتبر في مرحلتها الأخيرة.أما عن الجرعات، فقال "حداد" إن الدراسات بينت أن المتعافين من كورونا بإمكانهم تلقي جرعة واحدة فقط من اللقاح، بينما سيتلقى الذين لم يصبهم الفيروس جرعتين، للتأكد من الفاعلية.وعن الآثار الجانبية للقاح، أوضح خبير الأوبئة أنه لم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة على متلقي جرعات كورونا، ولا تتخطى إحمرار مكان تلقي الجرعة، وربما ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.وطمأن "حداد" المواطنين" تجاه اللقاح، ودعاهم إلى التسجيل في موقع وزارة الصحة المخصص لهذا الشأن، أو الذهاب إلى واحد من المراكز الطبية المخصصة لتسجيل اسمه ضمن منتظري تلقي اللقاح.