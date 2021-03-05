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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انخفاض الحركة الركابية بين القاهرة والمطارات السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:42 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
محمود السعدى
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كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي عن انخفاض الحركة الركابية بين القاهرة والمطارات السعودية، في ظل استمرار سلطات المملكة بمنع دخول الوفود الركابية من 20 دولة على مستوى العالم بينها مصر، باستثناء الدبلوماسيين والأطباء وأسرهم ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن مطار القاهرة الدولي يستقبل يوميا ما بين 40 و50 رحلة جوية بين القاهرة ومختلف المطارات السعودية لنقل المصريين العالقين هناك، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن في ظل تفشى الوباء القاتل هناك.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار القاهرة تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الرحلات الجوية بين البلدين بمرحلتى السفر والوصول، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الصعبة التى تجتاح العالم في الوقت الراهن.

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