سعر اليورو اليوم السبت 6-3-2021

تراجع سعر اليورو اليوم السبت

يهمك أيضًا

عالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الامريكي إلي 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الاوروبية أو تراجعها امام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81.كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 19.001 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.81، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء عند مستوي 19.19 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.84.