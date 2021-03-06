سعر اليورو اليوم السبت 6-3-2021
السبت 06/مارس/2021 - 07:25 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية " اليورو" اليوم السبت الموافق 6-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
عالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الامريكي إلي 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.
أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الاوروبية أو تراجعها امام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81.
سعر اليورو اليوم فى البنوك المصرية
عالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الامريكي إلي 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.
أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الاوروبية أو تراجعها امام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81.
تراجع سعر اليورو اليوم السبتكما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 19.001 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.81، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء عند مستوي 19.19 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.84.
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وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الاسلامي 19.07 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89، كما بلغ سعر اليورو في البنك الاهلي المصري للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89.