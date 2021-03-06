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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 6-3-2021

السبت 06/مارس/2021 - 07:25 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الأوروبية " اليورو" اليوم السبت الموافق 6-3-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا آخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

سعر اليورو اليوم فى البنوك المصرية


عالميًا، تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم بالمقابل بسعر الدولار الامريكي إلي 0.4 % لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار، بعد هبوطه 0.7 %، وذلك آثر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

أما علي المستوي المحلي، طرأ علي سعر اليورو خلال العطلة الأسبوعية للبنوك اليوم السبت، بعض التغيرات النسبية، سواء كانت ارتفاع في سعر العملة الاوروبية أو تراجعها امام الجنيه، ليبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وفيما يلي نقدم فى التقرير التالي سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في أمام الجنيه المصري.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.97، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.94 جنيه وللبيع 18.81، وفي بنك الكويت الوطني ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.04 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.79، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 18.81.

تراجع سعر اليورو اليوم السبت

كما شهد مستوى سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم تراجعًا أمام الجنيه، ليسجل في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 19.001 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.81، كما انخفض اليورو اليوم في بنك بلوم مصر ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء عند مستوي 19.19 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.84.

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وعلي صعيد آخر، حقق سعر اليورو اليوم استقرارًا أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء داخل بنك البركة الاسلامي 19.07 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89، كما بلغ سعر اليورو في البنك الاهلي المصري للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.89.

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