سامح سعد: نحتاج لتنفيذ مقترحات تنشيط السياحة الداخلية

قال الخبير السياحي سامح سعد إن هناك عدة مقترحات لتنشيط السياحة الداخلية في مصر على خلفية الآثار السلبية لكورونا.وأضاف سعد في تصريح لـ"الدستور" أنه لابد من العمل على إيجاد منظومة تدعم مباشرة برنامج الرحلة السياحية بمبلغ من المال لتخفيض تكلفة الرحلة وزيادة الأعداد المسافرة المستفيدة منها على غرار مبادرة "مصر في قلوبنا" والتي استفاد منها 750 ألف مواطن واشتركت فيها 542 شركة سياحة ونقل سياحي على مدي أعوام الاحتياج للسياحة الداخلية لإنقاذ القطاعات السياحية في جميع المحافظات.وأوضح أن قصر واشتراك الكيانات المرخص لها من وزارة السياحة في المبادرة والحصول على الدعم المادي للرحلات المنفذة عن طريق أعضاء كلا من غرفة شركات السياحة وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية وشركات النقل والليموزين السياحية المرخص لهم من قبل وزارة السياحة يفيد كل المقاصد السياحية اقتصاديا والتي يعتمد أفرادها على السياحة كمصدر أساسي للدخل وأيضا تدر دخل للمنفذين.ولفت إلى أنه لابد أن يكون الدعم في حدود 500 جنيه للفرد للرحلات الطويلة مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ودهب ونويبع وطابا ومرسي علم بشرط قضاء 3 ليال على الأقل، و200 جنيه للمقاصد القريبة مثل الإسكندرية والمنيا وأسيوط والفيوم بشرط قضاء ليلة واحدة على الأقل.