رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سامح سعد: نحتاج لتنفيذ مقترحات تنشيط السياحة الداخلية

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:29 م
سامح سعد
سامح سعد
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الخبير السياحي سامح سعد إن هناك عدة مقترحات لتنشيط السياحة الداخلية في مصر على خلفية الآثار السلبية لكورونا.

وأضاف سعد في تصريح لـ"الدستور" أنه لابد من العمل على إيجاد منظومة تدعم مباشرة برنامج الرحلة السياحية بمبلغ من المال لتخفيض تكلفة الرحلة وزيادة الأعداد المسافرة المستفيدة منها على غرار مبادرة "مصر في قلوبنا" والتي استفاد منها 750 ألف مواطن واشتركت فيها 542 شركة سياحة ونقل سياحي على مدي أعوام الاحتياج للسياحة الداخلية لإنقاذ القطاعات السياحية في جميع المحافظات.

وأوضح أن قصر واشتراك الكيانات المرخص لها من وزارة السياحة في المبادرة والحصول على الدعم المادي للرحلات المنفذة عن طريق أعضاء كلا من غرفة شركات السياحة وأعضاء غرفة المنشآت الفندقية وشركات النقل والليموزين السياحية المرخص لهم من قبل وزارة السياحة يفيد كل المقاصد السياحية اقتصاديا والتي يعتمد أفرادها على السياحة كمصدر أساسي للدخل وأيضا تدر دخل للمنفذين.

ولفت إلى أنه لابد أن يكون الدعم في حدود 500 جنيه للفرد للرحلات الطويلة مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ودهب ونويبع وطابا ومرسي علم بشرط قضاء 3 ليال على الأقل، و200 جنيه للمقاصد القريبة مثل الإسكندرية والمنيا وأسيوط والفيوم بشرط قضاء ليلة واحدة على الأقل.

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

غدا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط