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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بعد أزمة القمامة».. «الري» تناشد المواطنين بالحفاظ على مجاري المياه

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:24 م
ترعة سقارة
ترعة سقارة
وائل القمحاوى
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علقت وزارة الموارد المائية والرى على الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء بعض المواطنين المخلفات بترعة سقارة البحرية التي انتهت الوزارة من تأهيلها، مؤكدة أنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى المواطنين بالحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من جميع أشكال التلوث، والحفاظ على الترع التي تم الانتهاء من تأهيلها لضمان قدرتها على توصيل المياه لجميع المنتفعين عليها، بالإضافة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضارى للترع التي تم تأهيلها.

ويُعد المشروع القومى لتأهيل الترع أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٥٠ كيلومترا تقريبًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٢٨٦ كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٤١٢ كيلومترا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٦٨٤٨ كيلومترا حتى تاريخه، من أصل ٧٠٠٠ كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى ١٨ مليار جنيه.

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