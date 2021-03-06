أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك المصرية
السبت 06/مارس/2021 - 06:59 ص
ياسمين محمودطباعة
تبايت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 6-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.71جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 19.03 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.95 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم السبتنستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدولار اليومحقق سعر صرف العملة الامريكية اليوم ارتفاعًا في العديد من البنوك خلال الفترة الصباحية، داخل البنك التجاري الدولي عند مستوي للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، مقابل تراجه سعر صرف العملة الامريكية في بنك بلوم مصر لتسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وأيضًا بلغ سعر الدولار اليوم في بنك وفا التجاري للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.
سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليومكما أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الجنيه الاسترليني استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، ليسجل في بنك مصر للشراء 21.95 جنيه وللبيع 21.75، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 21.96 جنيه وللبيع 21.76، مقابل ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 21.95 جنيه وللبيع 21.73، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع أمام الجنيه عند 21.97 جنيه وللبيع 21.75.
تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيهوعلي مستوي سعر تداول عملة الصرف الاوروبية، فأظهرت مستويات سعر اليورو اليوم، استقرارًا داخل بنك البركة الاسلامي 19.07 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الاهلي المصري للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فقد تراجعت العملة الاوروبية لتسجل للشراء 19.001 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.81.
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