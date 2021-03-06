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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 6-3-2021 فى البنوك المصرية

السبت 06/مارس/2021 - 06:59 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
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تبايت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 6-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.71جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 19.03 جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.95 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

حقق سعر صرف العملة الامريكية اليوم ارتفاعًا في العديد من البنوك خلال الفترة الصباحية، داخل البنك التجاري الدولي عند مستوي للشراء 15.72 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، مقابل تراجه سعر صرف العملة الامريكية في بنك بلوم مصر لتسجل للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وأيضًا بلغ سعر الدولار اليوم في بنك وفا التجاري للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

كما أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الجنيه الاسترليني استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، ليسجل في بنك مصر للشراء 21.95 جنيه وللبيع 21.75، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 21.96 جنيه وللبيع 21.76، مقابل ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 21.95 جنيه وللبيع 21.73، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع أمام الجنيه عند 21.97 جنيه وللبيع 21.75.

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

وعلي مستوي سعر تداول عملة الصرف الاوروبية، فأظهرت مستويات سعر اليورو اليوم، استقرارًا داخل بنك البركة الاسلامي 19.07 جنيه وللبيع 18.89، وفي البنك الاهلي المصري للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.78، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فقد تراجعت العملة الاوروبية لتسجل للشراء 19.001 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.81.

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سعر الريال السعودي اليوم

سعر الدولار الاسترليني

وحقق سعر صرف الدولار الاسترالي اليوم السبت، في البنك الاهلي المصري استقرارًا ليسجل للشراء 12.25 جنيه وللبيع 12.11، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 12.28 جنيه وللبيع 11.73، كما ارتفع في بنك الكويت الوطني ليبلغ سعر الدولار الاسترالي في للشراء 12.32 جنيه وللبيع 12.20.

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