الأنبا بفنوتيوس يترأس صلاة جنازة مطران بني مزار (فيديو)

بدأت، منذ قليل، صلاة جنازة الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار، بمقر مطرانية بني مزار.وانتدب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، لصلاة الجنازة.فيما شارك عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في صلاة الجنازة، وكان على رأسهم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مارتيريوس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية.وتوفي الأنبا أثناسيوس، مطران بني مزار، الجمعة، عن عمر يناهز 73 عاما، إثر تعرضه لنزيف بالمخ دخل على أثره أحد مستشفيات بني مزار.ولد الأنبا أثناسيوس في 27 أبريل 1948، وترهبن في 7 أبريل 1975، ثم رسّم قسيسًا في يناير 1978، ثم قمصًا في 24 أغسطس 1980.خدم ما بين بني سويف وولاية كاليفورنيا الأمريكية (من عام 1980- 1989) وأستراليا 1989، ثم خدم في سكرتارية قداسة البابا شنودة الثالث.رسّم في عام 2001 أسقفًا لبني مزار بيد البابا شنودة الثالث.