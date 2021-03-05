«صحة أسوان» تواصل التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

واصل فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف أحمد عطية مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، عقد اللقاءات التوعوية الميدانية بالمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.جاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية فى أسوان المتواصلة في مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.وتزامنًا مع فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وأهميتها، بعدة مناطق شملت: جزيرة هيسا، والسد العالي بمركز أسوان، والحربياب والغابة بمركز دراو.يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.