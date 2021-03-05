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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:45 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول قرارات منسوبة إلى مديرية تعليم القاهرة لمراقبة وتصحيح الامتحان الموحد متعدد التخصصات للشهادة الإعدادية، المقرر إجراؤه بعد غد الأحد، منها توزيع الطلاب على لجان مدارس أخرى خارج مدارسهم، وتكليف المدرسين بالعمل كملاحظين في لجان الإدارة بعيدا عن مقر عملهم، بالإضافة إلى لجان إدارة وكنترولات.

من جانبه، نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل هذه الإجراءات وصحتها، قائلا إن الامتحان الموحد متعدد التخصصات، للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، سيكون داخل المدارس، ولم تعقد له كنترولات أو لجان خاصة.

وأكد وزير التعليم أن تلك المشكلة لا أساس لها من الصحة، وأن كل الأمور تدور وفق خطط الوزارة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية بالقاهرة، محمد عطية، إن امتحان طلاب الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية التابعة إليها، سوف يتم بمدارسهم بملاحظة معلمى المدرسة.

أما بالنسبة لأعمال التصحيح، فأكد عطية أنها ستكون بالمدارس، حيث تقرر تكوين لجنة خماسية من معلمي كل مدرسة للإشراف عليها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعقدت غرف العمليات بمديرية التعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، على تنفيذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الإعدادية، ومراجعة استعدادات مراكز توزيع الأسئلة للصندقة غدا السبت.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في القاهرة هي أكبر المديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، وتضم ٣٢ إدارة تعليمية.

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