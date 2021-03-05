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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسميًا.. محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن مالكًا لقناة «المحور»

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:26 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور
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أعلن الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إتمام مفاوضات شراء قناة المحور، موضحاً أنه المالك الجديد للقناة الإعلامية العريقة فى السوق الإعلامى المصرى.

وأضاف منظور في بيان: "جاء القرار رغبة فى المشاركة برؤية وآلية جديدة للتواصل وتحقيق مزيد من النجاحات لتلك التجربة الإعلامية الرائدة والممتدة على مدار ما يقرب من عشرين عامًا، والتي بنت شهرتها وسمعتها على الالتزام بقيم الوطنية والدقة والنزاهة".

وتابع البيان: "وستستمر قناة المحور بنفس الاسم بدون تغيير ونأمل بدعم فريق جاد أن تصبح قناة الأسرة العربية قناة شابة متطورة تمتلك أدوات التواصل الشعبى الجماهيرى مع الناس وتكون الأقرب لهم".

وأكمل البيان: "بدأ دكتور محمد منظور بتكليف عمرو الخياط برئاسة القناة وسيتم عقد لقاءات موسعة مع فريق عمل القناة من مقدمى برامج وفرق الإعداد والتحرير بشأن السياسة التحريرية للقناة ورؤيتها لما يمكن أن تقدمه لسوق الإعلام المصرى ومواكبة الرقمنة وتوسعة الجمهور المستهدف ليضم فئات جديدة من المشاهدين".

وأشار البيان: "كما يتم التنسيق للقاءات مع جميع الفنيين والعاملين لطمأنتهم وتحديد أطر تنظيمية لسير العمل وفقًا لأسلوب ادارة يهتم بمصلحة العاملين وتنمية مهاراتهم واحترام كفاءاتهم وتخصصاتهم".

واختتم البيان: "رؤيتنا هى احترام عقل المشاهد الدقة فى تناول الموضوعات وتلبية الجانب الترفيهي والخدمى وعدم إغفال عناصر الجذب ولغاته التى تطورت كثيرًا فى السنوات الماضية وسنبقى دائمًا على يقين احترام الجميع وكل من يعمل لأجل هذا مصر".

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