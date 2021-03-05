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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 226 رحلة بمطار القاهرة اليوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:42 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 226 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 23.500 راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لجميع صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

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