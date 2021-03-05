«الصحة» تعتمد نظامًا جديدًا لعمل الأطباء بمستشفيات العزل

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على عمل الأطباء المقيمين بمستشفيات العزل بنظام الدوران Rotations بين مستشفى العزل وأقرب مستشفى تابع للمديرية نفسها أو الهيئة؛ لاستكمال تدريبهم في التخصص الذي رشحوا له في النيابة.يأتي ذلك بناء على ما عرضته وحدة شئون مقدمي الخدمة الطبية، في إطار دورها القائم على الاهتمام بالطواقم الطبية، وفي ضوء الطلبات التي وردت لوحدة شئون مقدمي الخدمة الطبية، من بعض الأطباء العاملين بوظيفة طبيب مقيم في مختلف التخصصات بالمستشفيات المخصصة للعزل بشكل كامل.وجاءت موافقة وزيرة الصحة حرصا على دعم اتجاه الارتقاء بمستوى تدريب الأطباء المهني كل في تخصصه، وهو ما ينطبق على الأطباء المكلفين بنظام التدريب في الزمالة المصرية، وتم مخاطبة جميع الجهات للبدء في الترتيب لاتخاذ اللازم.