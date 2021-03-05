سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير مداخل المدينة (صور)

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، أعمال تطوير مداخل مدينة مرسى مطروح بداية من الكيلو 21 طريق مرسى مطروح إسكندرية وحتى منطقة الكيلو 1.ووجه السكرتير العام بالإسراع في أعمال تسوية وتمهيد الجزيرة الوسطى مع تقليم وتنسيق الأشجار والنخيل على الجانبين جماليا.وتفقد أعمال الدهانات والرصف بطريق شارع مطار مرسى مطروح، بالإضافة إلى الجدارية المواجهة للمطار، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.كما تفقد المدخل الغربي للمدينة موجها بإعادة تطوير الطريق بداية من الكيلو 15 طريق السلوم في اتجاه المدينة وتنسيق الواجهة مع الدهانات ونظافة الأرصفة وتنسيق الأشجار.وأكد أن ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال تطوير وتجميل مداخل مدينة مرسى مطروح لتليق بالوجهة الحضارية والسياحية.