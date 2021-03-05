«الأزهر»: لقاح كورونا لا يفطر الصائم فى رمضان

رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، على سؤال طرحه "الدستور" حول حكم أخذ لقاح فيروس كورونا في نهار رمضان.. هل يفطر أم لا يفطر؟.وقال مركز الأزهر إن لقاح كورونا لا يفطر الصائم بالتطعيم، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف.وأوضح الأزهر أنه كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه من تغذية أو علاج بعد التطعيم.