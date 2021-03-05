«التعليم» تكشف حقيقة جدول «امتحان مارس» بالفصل الدراسى الثانى

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن حقيقة إصدار جدول امتحانات شهر مارس الخاص بالفصل الدراسي الثاني، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد حجازي عدم صحة إصدار وزارة التعليم لجدول امتحان شهر مارس 2021 للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الإعدادي، موضحا أن المنشور المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا الذي يبدأ في 25 مارس ويستمر حتي 31 الشهر الجاري، غير صحيح.وقال نائب وزيرالتعليم، إن الوزارة لم تصدر حتي الآن أي جداول امتحانية تخص طلاب صفوف النقل في امتحانات الشهور للفصل الدراسي الثاني المتعلقة بمارس وأبريل ومايو، مشيرا إلى أنه جار العمل على وضعها.