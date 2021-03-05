رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تكشف حقيقة جدول «امتحان مارس» بالفصل الدراسى الثانى

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:53 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن حقيقة إصدار جدول امتحانات شهر مارس الخاص بالفصل الدراسي الثاني، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حجازي عدم صحة إصدار وزارة التعليم لجدول امتحان شهر مارس 2021 للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتي الثاني الإعدادي، موضحا أن المنشور المتداول عبر مواقع السوشيال ميديا الذي يبدأ في 25 مارس ويستمر حتي 31 الشهر الجاري، غير صحيح.

وقال نائب وزيرالتعليم، إن الوزارة لم تصدر حتي الآن أي جداول امتحانية تخص طلاب صفوف النقل في امتحانات الشهور للفصل الدراسي الثاني المتعلقة بمارس وأبريل ومايو، مشيرا إلى أنه جار العمل على وضعها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

«البترول» تحذر العاملين من «جروبات فيسبوك» الوهمية عن الوظائف

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

الأكثر قراءة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين