النيابة العامة تستعرض التحول الرقمي بها (فيديو)

استعرضت النيابة العامة برئاسة المستشار حماده الصاوي، الأعمال التي نفذتها النيابة العامة في مجال التحول الرقمي العرض التقديمي الذي عُرض خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمكتب النائب العام.واستقبل النائب العام الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقرِّ مكتب النائب العام في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، في زيارة تنمُّ عن عظيم التعاون بين حكومة الدولة المصرية والسلطة القضائية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتحقيقًا للعدالة والمساواة.وبدأت الزيارة بجولة تفقدية بالمبنى تسلَّم في عقبها رئيس مجلس الوزراء من المستشار النائب العام» درعَ النيابة العامة، ووقَّع سيادته في السجل التاريخيِّ لها.وقُدِّم عرضٌ تقديميٌّ بقاعة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق» تضمن أعمالًا نفذتها «النيابة العامة» بمجال التحول الرقمي، وأخرى ستضطلع بتنفيذها مستقبلًا.وتخلل العرض إذن المستشار النائب العام بتشغيل أربعة مكاتب جديدة لتقديم خدمات نيابة شئون مصر بمجمع محاكم شبرا ومدينة نصر والمحلة والمنصورة.وألقى في عقبه المستشار النائب العام كلمةَ ترحيب برئيس مجلس الوزراء» والوزراء الحضور، أعرب فيها عن امتنانه لتشريفهم مقر مكتب النائب العام في لقاءٍ فريدٍ بين سلطتين أصيلتين من سلطات الدولة المصرية.