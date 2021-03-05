إزالة 3 مبانٍ لمحال مخالفة في الضبعة بمطروح (صور)

شن مجلس ومدينة الضبعة بمطروح، اليوم الجمعة، برئاسة العميد محمد فوزي، حملة لإزالة 3 مبانٍ لمحال في المهد على جانبي الطريق بالمدخل الغربي للمدينة.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لرؤساء مدن المحافظة بمنع أى تعديات على أراضى الدولة أو مخالفات بالبناء، مع استمرار الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناءات.