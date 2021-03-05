مصر تدين استمرار الهجمات الإرهابية للحوثي تجاه السعودية

كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، والارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها استمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مُجددًا على رفضها الكامل هذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين.