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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:04 م
منيرة كروان
منيرة كروان
ايهاب مصطفى
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يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للمرأة، في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ويكرم المركز هذا العام واحدة من أهم وأبرز أساتذة الدراسات اليونانية واللاتينية في مصر وهي الدكتورة منيرة كروان.

تخرجت الدكتورة منيرة عبد المنعم كروان بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية في جامعة القاهرة عام 1973، ثم حصلت على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "الفكر السياسي في مسرح أرستوفانيس" ثم حصلت على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان "العالم الآخر في المسرح الإغريقي".

تولت رئاسة مجلس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 2009.

لها عدد كبير من الترجمات، نذكر منها: مسرحيات سوفوكليس: "أنتيجوني"،"إليكترا"، "أوديب ملكًا"، "نساء تراخيس". وأيضًا من مسرحيات يوريبيديس: "ميديا"،"الطرواديات "، "المستجيرات"، "الفينيقيات "، "أفيجينيا في أوليس"، "ريسوس"، كما قامت بترجمة عدد من مسرحيات أيسخيلوس نذكر منها: "حاملات القرابين"، "الصافحات ".

وللمترجمة الكبيرة ترجمات عديدة أخرى لمؤلفات من اللغة الإنجليزية إلى العربية نذكر منها: "أثينا السوداء"، "اللغة والأسطورة"، "الحسد والإغريق"، "موسوعة النقد الأدبي الكلاسيكي"، كما شاركت في ترجمة ملحمة الإلياذة عن اليونانية.

وتسلمت الدكتورة منيرة كروان درع المجلس الأعلى للثقافة في عام 2004 لإسهامها في ترجمة ملحمة الإلياذة.

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