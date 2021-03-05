سفير مصر بالمجر يزور بعثة الخماسى الحديث فى بطولة المجر الدولية

زار السفير أشرف الموافى، سفير مصر بالمجر، ورافقه خالد زاهر قنصل مصر بالمجر، بعثة منتخب مصر للخماسي الحديث المشاركة فى بطولة المجر الدولية والمقامة بالعاصمة المجرية بودابست.وحرص كل من السفير أشرف الموافى والقنصل خالد زاهر على زيارة البعثة بمقر إقامتها، حيث استقبله الدكتور هيثم الشرنوبى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسي الحديث رئيس البعثة، وهاشم يس المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للخماسي الحديث إدارى البعثة، وقام السفير الموافى بالتحدث مع اللاعبين من أجل ظهورهم بأفضل مستوى، مشيدا بالمظهر المشرف لبعثة سلوكيا وأخلاقيا في هذا المحفل الرياضي.ووجهت البعثة الشكر إلى السفير المصري في المجر أشرف الموافى، لاهتمامه وحرصه على زيارة البعثة وتشجيعه للاعبين.وقال هاشم يس المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للخماسي الحديث إن تلك الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بأبنائها الرياضيين، حتى خارج الحدود وتعتبر داعما وحافزا قويا للاعبين واللاعبات لتحقيق أفضل النتائج.وتعتبر هذه البطولة هي أولى البطولات الدولية في الخماسي الحديث منذ توقف النشاط الدولي بسبب جائحة كورونا.ويرأس بعثة مصر الدكتور هيثم الشرنوبي عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم البعثة كلًا من هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد إداري البعثة ورءوف حسام المدير الفني ومحمد غيث مدرب السلاح ويوسف جلال مدرب الفروسية وعلي خميس مستشار فني للسلاح.ويمثل مصر في البطولة أربعة لاعبين هم إسلام حامد، أحمد الجندي، مهند طارق وعلي الدين شريف و٣ لاعبات هن سلمى أيمن، أميرة قنديل ونورين بوليس.