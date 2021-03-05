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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4 آلاف حقيبة شتوية للنازحين في مأرب

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:52 م
النازحين في مأرب
النازحين في مأرب
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة، 4 آلاف حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب، ومديريات الوادي، وصرواح، والجوبة، وجبل مراد في محافظة مأرب اليمنية، استفاد منها 24 ألف فرد ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المركز واصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية، وتم خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير الماضي ضخ 210،000 لتر مياه صالحة للشرب، و268،000 ألف لتر مياه صالحة للاستخدام، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد منها 6530 شخصا.

وأوضح المركز أن هذه الأنشطة تأتي في إطار سعيه لتقديم المساعدات الإنسانية لعدد من المحافظات اليمنية، للتخفيف عن معاناة الشعب اليمني من الأزمة الإنسانية التي خلفتها ميليشيا الحوثي.

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