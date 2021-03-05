تطعيم 30 مواطنًا بلقاح كورونا بمستشفى بنى سويف التخصصى

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، أنه تم تطعيم 30 مواطنا من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا.وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد- 19، من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصي بالمستلزمات الطبية اللازمة، والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم.وشدد على الالتزام بمعايير الجودة وسياسة مكافحة العدوى، كما تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وتم إخطارهم برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة بموعد ومكان التطعيم.