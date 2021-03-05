مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو التعاون المشترك بالأمم المتحدة

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا مع ايهاب نصر سفير مصر في موسكو آفاق التعاون المصري- الروسي في الأمم المتحدة.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم، أن كلا الجانبين أكدا الاهتمام المشترك بالتطور البناء في العلاقات.. مشيرا إلي أن المباحثات ناقشت بعض جوانب الاتصالات المتعلقة بالسياسة الخارجية مع التركيز علي النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وعمل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.