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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط 15 محاولة تهرب جمركى بـ1.8 مليون جنيه فى سفاجا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:45 م
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 15 محاولات تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من السجائر والتبغ والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل.

جاء أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي وإدارة الركاب برئاسة محمد يحيى، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ15 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طبنجة و12 مطواة قرن غزال و200 علبة طلقات ضغط هواء ومنظار خاص بالأسلحة النارية و4 تليسكوبات و27 كيلو تبغ خام و220 كرتونة سجاير و741 علبة مستحضرات تجميل متنوعة و6 جهاز بلايستيشن و2157 قطعة ملابس جاهزة حريمى وشاشة 60 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و849 ألفا و98 جنيها، وتحرر 15 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

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