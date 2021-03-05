اليونان تعتزم زيادة فترة التجنيد من 9 لـ12 شهرًا أول مايو

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن القرار، الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة، سيجعل مدة الخدمة في الجيش مماثلة لمدة التجنيد في القوات الجوية والبحرية، مشيرة إلى أن مدة الـ9 أشهر ستظل فقط لمجندي الجيش الذين يتطوعون للانضمام لخدمات القوات الخاصة أو للخدمة في المناطق الحدودية ويقضون كامل مدتهم بالزي العسكري.





وبدأت اليونان العام الماضي برنامجا ضخما لتحديث قدراتها العسكرية، يتضمن تطوير إسطول طائراتها المقاتلة من طراز "إف- 16"، بالإضافة لشراء الجيل الجديد من طائرات "رافال" الفرنسية، والتخطيط لشراء فرقاطات بحرية.





تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين اليونان وتركيا، وهما البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، زادت حدتها بسبب النزاع بشأن الحدود وحقوق التنقيب عن الطاقة في بحر إيجه وشرق المتوسط.

تعتزم اليونان زيادة مدة الخدمة العسكرية للمجندين الذين يخدمون في الجيش من 9 أشهر حتى 12 شهرا، اعتبارا من شهر مايو المقبل، في إطار برنامج يهدف لتعزيز القوات المسلحة وسط التوتر مع تركيا.