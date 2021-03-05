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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف: خط سكندرى وألوان خاصة بالحقب الزمنية ضمن مشروع الهوية البصرية (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:50 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مشروع الهوية البصرية، قائلا إنه جزء من المشروع الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبداللفتاح السيسي وهو مشروع الهوية المصرية والهوية البصرية.

وأضاف الشريف لـ«الدستور» أن الإسكندرية لديها هوية خاصة جدًا، لذلك تم توقيع بروتوكول مع الجامعة الألمانية بالقاهرة للتنسيق لعمل بصمة خاصة بمحافظة الإسكندرية، والتي استمر التحضير لها على مدار عام كامل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الهوية البصرية سوف تبدأ بخط خاص بالمحافظة، مثل أنواع الخطوط الرقعة والنسخ والكوفي، أطلق عليه خط الإسكندرية وهو باللغتين العربية والإنجليزية، وكل حرف فيه يرمز إلى حقبة زمنية وتراثية لمحافظة الإسكندرية، حيث إن كل لافتة أو إعلانات أو أسماء شواطئ أو كافيهات سوف تكون بالخط السكندري.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك سوف يتم توحيد ألوان الشماسي الخاصة بالشواطئ والكورنيش بأربعة ألوان محددة خاصة بالحقب الزمنية التى مرت على الإسكندرية، فضلًا عن رسومات أثرية تتزين بها.

وأشار إلى أنه تم بالفعل البدء في تغيير الخطوط بالخط السكندري، مع توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية، ليبدأ بعد أسبوع التنفيذ الفعلي بهذا المشروع الهام لعروس البحر المتوسط.

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