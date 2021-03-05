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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبنان: نأمل أن تشكل زيارة البابا فرنسيس للعراق دفعا لإرساء السلام

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:59 م
ميشال عون
ميشال عون
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رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون كما سائر شعوب المنطقة.
وقال الرئيس اللبناني في تصريح له اليوم: "أهلا بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي لطالما كانت موطئ لقاء الحضارات والأديان والثقافات، وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".

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