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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل سيامات الأساقفة الجدد (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:52 م
كاتدرائية ميلاد المسيح
كاتدرائية ميلاد المسيح
مونيكا جرجس
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أنهت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادتها لاستقبال سيامات الأساقفة الجدد مساء غدًا السبت.

واتخذت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإجراءات الاحترازية المتبعة من حيث التباعد الاجتماعي بين الأفراد، حيث خصصت للمشاركين في سيامات الأساقفة أماكنهم من حيث التباعد بين الأفراد في الدكة الواحدة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء غدًا صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص اخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

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