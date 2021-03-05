مطار الغردقة يستقبل أول رحلة جوية قادمة من مولدوفيا

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة طيران خاصة قادمة من مولدوفيا، وعلى متنها 120 راكبًا.هذا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيًا إلى مدينة الغردقة، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع بالمطار ات عند وصول الرحلة للمرة الأولى.كما رحب العلاقات العامة بالمطار بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول.