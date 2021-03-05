روسيا: الاتهامات الموجهة إلينا بشأن الأسلحة الكيميائية غير صحيحة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشأن حيازة أسلحة كيميائية لا أساس لها وغير صحيحة، وأن موسكو دمرت مخزونها من الأسلحة الكيميائية بالكامل.وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، حول نية بريطانيا والولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على روسيا وزيادة الضغط عبر منظمة نزع السلاح الكيميائي: "إن واشنطن تطلق اتهامات لا أساس لها على الإطلاق ضد روسيا، وتزعم وجود أسلحة كيميائية على أراضيها.. لا توجد ولا يمكن أن تكون أي أدلة وبيانات حقيقية تشير إلى هذا الأمر".وتابع: "وذلك لأن روسيا دمرت منذ فترة طويلة جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية وجميع البرامج المرتبطة بها، وتلك التي قد تكون مرتبطة بشكل ما بإنتاج الأسلحة الكيميائية".