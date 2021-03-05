الفيلم الروماني «Bad Luck Banging» يفوز بالدب الذهبى لمهرجان برلين

فاز فيلم الدراما الروماني "Bad Luck Banging or Loony Porn" للمخرج رادو جود، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ71، والذي أقيم خلال الفترة من 1 حتى 5 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، وستعرض الأعمال الفائزة للجمهور في الفترة من 9 حتى 20 يونيو المقبل.وقالت لجنة التحكيم إن الفيلم يتمتع "بالجودة النادرة والأساسية لعمل فني دائم وإنه يلتقط على الشاشة المحتوى والجوهر، العقل والجسد، والقيم والمشاعر الخام لتلك الفترة الحالية التي نعيشها في الوقت المناسب من لحظة الوجود البشري هذه".وتدور أحداث الفيلم حول إيمي، معلمة مدرسة، تجد حياتها المهنية وسمعتها تحت التهديد بعد تسريب شريط جنسي شخصي لها على الإنترنت، وأُجبرت على مقابلة أولياء أمور الطلبة المطالبين بفصلها، وترفض إيمي الاستسلام للضغوط التي تفرض عليها.والفيلم بطولة كاتيا باسكاريو، وتم عرضه عبر تقنية الإنترنت نظرا لظروف انتشار وباء كورونا.