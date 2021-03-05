النمسا تؤكد وجود شراكة قوية مع أمريكا لمكافحة تغير المناخ

أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أن التحديات الكبيرة الراهنة تحتاج إلى شراكات قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا.وقالت الخارجية النمساوية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، يتفق مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج على أننا بحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ ووضع معايير لاستخدام التقنيات الجديدة.وأشار البيان إلى أهمية إعادة تنشيط النظام الدولي القائم على قواعد حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية.