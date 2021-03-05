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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: 11 مليون جرعة من لقاحات كورونا وصلت لإفريقيا حتى الآن

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، اليوم الجمعة، وصول أكثر من 11 مليون جرعة حتى الآن من لقاحات فيروس "كورونا" إلى 11 بلدا إفريقيا عبر برنامج "كوفاكس" المعني بتوصيل اللقاح لمختلف دول العالم، مشيرا إلى وصول 864 ألف جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية إلى أوغندا.

وقال المكتب على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصلت 864 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا لكوفيد- 19 إلى كمبالا، أوغندا هذا المساء"، مضيفا: "11 بلدا وأكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات كوفيد- 19 جرى توصيلها في أنحاء إفريقيا عبر كوفاكس حتى الآن".

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