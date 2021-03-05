«سي إن إن»: الاقتصاد الأمريكي أضاف 379 ألف وظيفة لسوق العمل الشهر الماضي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 379 ألف وظيفة إلى سوق العمل الشهر الماضي.وأوضحت الشبكة أن هذا الرقم يُعد أكبر مما توقعه الاقتصاديون مسبقًا في هذا الصدد، ما يشير إلى تعافي في سوق العمل.وأضافت الشبكة أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 6.2% بعدما وصل إلى 6.3% في شهر يناير الماضي.يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى السيطرة على تفشي فيروس "كورونا" محليًا من خلال التلقيح المستمر للمواطنين.