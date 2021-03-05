«تيك توك» تطلق ميزة جديدة لتسهيل الرد على أسئلة المعجبين

أطلقت شركة "بايت دانس" (Bytedance) الصينية، رائدة منصات مشاركة المقاطع المصورة عبر الأجهزة المحمولة، ميزة جديدة على منصتها الشهيرة "تيك توك" (TikTok)، تمكن مستخدميها من الرد على أسئلة المعجبين بطريقة أكثر سهولة.وتتاح الميزة الجديدة- وفق موقع "ذا فيرج" التقني- لمقاطع البث الحي أو المقاطع المصورة مسبقًا، وتعمل من خلال قيام المشاهد بتحويل تعليقه إلى سؤال، ما يمكن صانع المحتوى من الرد على التعليق كتابةً أو من خلال مقطع مصور.كما أضيف قسم جديد في حسابات صانعي المحتوى يجمع كل الأسئلة والإجابات في مكان واحد، كما يمكن لصاحب الحساب من خلاله طرح أسئلة على المشاهدين، وأوضحت "تيك توك" أن هذه الميزة متاحة للحسابات من نوع "صانعي المحتوى"، والتي يمكن التحول إليها من الإعدادات الخاصة بالحساب.وكانت "تيك توك" قد اختبرت الميزة الجديدة في وقت سابق من العام الجاري.