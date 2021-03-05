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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خارجية أمريكا: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:08 م
رياض سلامة بجرم
رياض سلامة بجرم
منار أحمد
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أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، في نبأ عاجل، أن تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة.

كانت تقارير قد تحدثت عن اتجاه وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري

وذكرت المصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

يذكر أنه منذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.

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