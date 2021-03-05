خارجية أمريكا: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، في نبأ عاجل، أن تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة.كانت تقارير قد تحدثت عن اتجاه وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسريوذكرت المصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.يذكر أنه منذ أكثر من شهر، قدّم سلامة للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري.